Enorme incêndio no Japão deixa um morto e dezenas têm que deixar suas casas

Uma pessoa morreu e 188 foram retiradas de suas casas devido a um enorme incêndio que destruiu pelo menos 170 edifícios em uma área residencial na ilha de Kyushu, no sul do Japão, informaram as autoridades nesta quarta-feira (19). O governo regional confirmou em um comunicado uma vítima fatal. A emissora NHK, por sua vez, relatou que a polícia, que procurava um homem de 76 anos desaparecido, encontrou um corpo em sua residência.

Quase um dia após o início do incêndio, os bombeiros continuam lutando nesta quarta-feira para apagar as chamas na cidade de Oita, enquanto o fogo avançava em direção a uma floresta próxima, informou a NHK. Vídeos gravados na noite de terça-feira mostravam bombeiros lançando água sobre enormes chamas que destruíam residências, enquanto as pessoas eram levadas para um centro de evacuação improvisado. "As chamas subiam muito alto, tingindo o céu de vermelho. O vento soprava forte. Nunca imaginei que se espalharia tanto", disse um homem à NHK. "Tremia de medo. Nunca tinha visto uma coluna de fogo como aquela", declarou outro.