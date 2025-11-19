Dois mortos em nova operação policial em favela do Rio

Pelo menos duas pessoas morreram baleadas durante uma operação policial contra o crime organizado nesta quarta-feira (19) no Rio de Janeiro, informou a polícia. A cidade foi cenário, no final de outubro, da chamada Operação Contenção, a mais letal da história do país, que deixou 121 mortos, entre eles quatro policiais.

Segundo as autoridades, a operação desta quarta-feira é uma nova etapa dessa ação contra o Comando Vermelho, organização criminosa que controla várias favelas. A operação "mostra o combate ao Comando Vermelho" que "se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes", afirmou, em nota, o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi. A polícia entrou pela manhã na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, para "desarticular" um grupo dedicado ao roubo de carros, detalhou a Polícia Militar em nota enviada à AFP. "Até o momento, oito criminosos foram capturados na ação e outros dois foram neutralizados", indicou a Polícia Civil.