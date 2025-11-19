Defesa Civil de Gaza relata 22 mortos em ataques israelenses

A Defesa Civil de Gaza anunciou nesta quarta-feira (19) a morte de 22 pessoas em bombardeios israelenses que, segundo o exército de Israel, foram represálias a violações do cessar-fogo por parte do movimento islamista palestino Hamas. Segundo um comunicado do Exército israelense, milicianos do Hamas dispararam contra suas tropas posicionadas no sul do território palestino, que não sofreram danos.

"Essa ação constitui uma violação do acordo de cessar-fogo", afirmou. "Em resposta, as Forças de Defesa de Israel começaram a atacar alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza", acrescentou. Um porta-voz da Defesa Civil, o serviço de resgate do território, afirmou que esses ataques causaram doze mortes na área da Cidade de Gaza, no norte, e outras dez em Khan Yunis, no sul. Devido às restrições impostas à imprensa em Gaza e às dificuldades de acesso ao terreno, a AFP não pôde verificar de forma independente as informações de ambas as partes. O acordo de trégua promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em vigor em 10 de outubro e se mantém apesar de hostilidades esporádicas entre os dois lados.

O pacto também previa a libertação de 20 reféns capturados pelo Hamas e a devolução dos corpos dos 28 que morreram. Embora falte apenas restituir três corpos, a implementação da segunda fase do acordo promovido por Trump ainda não começou. Nessa etapa, deveriam ser acertados os termos do desarmamento do Hamas, a implementação de uma autoridade de transição e o deslocamento de uma força internacional de estabilização no território palestino.