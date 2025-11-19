Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca defende que Trump tenha chamado jornalista de 'porquinha'

Autor AFP
AFP
A Casa Branca defendeu nesta quarta-feira (19) que o presidente Donald Trump tenha chamado uma jornalista de "porquinha" depois que ela lhe fez uma pergunta sobre o caso Epstein, episódio que gerou indignação.

O incidente ocorreu na sexta-feira passada, durante uma conversa com a imprensa a bordo do avião presidencial: a jornalista da agência Bloomberg Catherine Lucey perguntou a Trump por que ele não queria publicar os arquivos sobre a investigação do criminoso sexual Jeffrey Epstein, "se não havia nada incriminatório" neles.

"Cale a boca. Cale a boca, porquinha", respondeu Trump. O vídeo só se tornou viral nas redes sociais na terça-feira.

"Essa jornalista se comportou de maneira inadequada e pouco profissional com seus colegas no avião. Se alguém procura briga, encontra", disse à AFP um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.

A forma como a jornalista dirigiu a pergunta a Trump não teve nada de incomum.

Quando o presidente responde às perguntas em seu avião ou no Salão Oval, os repórteres competem para chamar sua atenção levantando a voz e, às vezes, interrompendo-se mutuamente.

Foi isso o que ocorreu durante a interação com Lucey.

Como de costume, Trump se aproximou por alguns minutos da cabine do Air Force One reservada à imprensa, e foi questionado sobre o caso Epstein, no qual seu governo está atolado há meses.

Visivelmente irritado, ele respondeu que não sabia nada sobre os crimes sexuais do financista, a quem frequentou durante muitos anos e que se suicidou na prisão antes do julgamento.

Foi então que a jornalista da Bloomberg tentou retomar a conversa com o presidente e fez uma pergunta sobre sua recusa em publicar os documentos da investigação.

Trump a interrompeu, apontou o dedo para ela e disse: "Cale a boca. Cale a boca, porquinha".

Desde que voltou ao poder em janeiro, o presidente republicano multiplicou seus ataques verbais contra jornalistas de veículos que considera hostis ao seu governo.

Procurada pela AFP, a associação que representa os correspondentes na Casa Branca (WHCA) não respondeu de imediato.

Na terça-feira, Trump atacou outra jornalista e ameaçou revogar a licença de transmissão da rede ABC, depois que a repórter Mary Bruce o questionou sobre um possível conflito de interesses relacionado aos negócios de sua família na Arábia Saudita, durante a visita à Casa Branca do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman.

A jornalista também o questionou sobre o escândalo Epstein.

"Sabe, não é a pergunta que me incomoda. É a sua atitude. Acho que você é uma péssima jornalista", respondeu Trump, furioso.

