Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsa de Tóquio dispara após resultados sólidos da Nvidia

Bolsa de Tóquio dispara após resultados sólidos da Nvidia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice Nikkei subia 4% nesta quinta-feira (20), após a Nvidia anunciar resultados sólidos graças à grande demanda por seus chips para inteligência artificial (IA).

A receita da empresa americana poderia aliviar temporariamente os temores dos mercados relacionados à supervalorização das ações de tecnologia.

O Nikkei 225 subiu 4%, aos 50.480,87 pontos, nas negociações da manhã, e o Topix subia 2,63%, aos 3.331,1 pontos.

kh-stu/lb/mas/cr/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar