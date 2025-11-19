Ataques russos matam 19 na Ucrânia; Zelensky tenta reativar processo de paz

A Rússia bombardeou várias cidades da Ucrânia com mísseis e drones durante a noite, uma ofensiva que matou pelo menos 19 pessoas, ao mesmo tempo que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tenta "revitalizar" o processo de paz com uma visita nesta quarta-feira (19) à Turquia. Zelensky desembarcou em Ancara durante a manhã com o objetivo de reativar a participação dos Estados Unidos nos esforços diplomáticos para acabar com a invasão russa, iniciada em 2022.

Contudo, a onda de ataques noturnos de Moscou foi a mais recente de uma campanha cada vez mais intensa direcionada contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Os bombardeios, que atingiram diversos alvos civis, preocupam à medida que o inverno (hemisfério norte) boreal se aproxima. Os ataques atingiram dois blocos de apartamentos de vários andares na cidade de Ternopil, região oeste do país, informou o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, nas redes sociais. As fotos publicadas pelas autoridades mostram edifícios destruídos, com enormes focos de incêndio. As ruas da cidade, que ficou parcialmente envolta em uma fumaça cinza espessa, foram tomadas por escombros. Os primeiros relatos de explosões aconteceram por volta das 7h00 (2h00 de Brasília).

"Dezenove pessoas morreram em consequência de um ataque coordenado russo em larga escala contra a cidade. Outras 66 pessoas ficaram feridas, incluindo 16 crianças", informou o Ministério do Interior nas redes sociais. Os serviços de emergência anunciaram que os socorristas "prosseguiam retirando as pessoas dos apartamentos bloqueados" e que algumas estavam "presas sob os escombros", o que significa que o número de vítimas pode aumentar. A Rússia lançou pelo menos 476 drones e 48 mísseis, segundo a Força Aérea ucraniana, que destruiu 442 aparelhos e 41 projéteis.

As autoridades de Ternopil relataram que, devido aos incêndios, o nível de cloro no ar foi multiplicado por seis. Os moradores foram orientados a permanecer em casa, com as janelas fechadas. - "Sanções e ajuda" - Os ataques noturnos também deixaram pelo menos 46 feridos na região de Kharkiv (nordeste do país). Além disso, a Rússia atacou outras áreas do oeste ucraniano.

Antes de suas reuniões na Turquia, Zelensky pediu aos aliados ocidentais da Ucrânia que façam mais para que a Rússia encerre a guerra. "Cada ataque descarado contra a população demonstra que a pressão sobre a Rússia é insuficiente", afirmou. Na terça-feira, ele declarou que a viagem a Ancara teria a meta de "reativar" as negociações de paz estagnadas.