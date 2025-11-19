Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arsenal encerra polêmico acordo de patrocínio com Ruanda

Arsenal encerra polêmico acordo de patrocínio com Ruanda

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, deixará de utilizar o logo "Visit Rwanda" ao fim da atual temporada, anunciou o país africano nesta quarta-feira (19).

Nas últimas oito temporadas, os jogadores do clube londrino usaram a mensagem na manga do uniforme para promover o turismo em Ruanda, no centro do continente africano.

Os torcedores do Arsenal protestaram em abril contra este acordo, que é motivo de crescente polêmica devido à situação de violência no leste da República Democrática do Congo, país que faz fronteira com Ruanda e é rico em minerais. 

A RD Congo acusa Ruanda de armar e apoiar a milícia M23, que tomou o controle de extensas áreas do território do país desde que pegou em armas em 2021.

Milhares de pessoas morreram neste conflito, que também provocou uma crise humanitária, apesar do cessar-fogo assinado pelo governo congolês e o M23 e do quadro de paz implementado nos últimos meses. 

"O Arsenal e o Conselho de Desenvolvimento de Ruanda concordaram mutuamente em encerrar sua parceria no final desta temporada, colocando fim a uma colaboração de oito temporadas", anunciou em comunicado este órgão do governo ruandês. 

O país ainda mantém acordos semelhantes com outros gigantes do futebol europeu, como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

bur-bc/mcd/pc/yr/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar