Álvaro Recoba assume como novo técnico do Deportivo Táchira, da Venezuela

Autor AFP
O técnico uruguaio Álvaro 'Chino' Recoba vai assumir seu primeiro desafio internacional como treinador do Deportivo Táchira, o time mais vitorioso do futebol venezuelano nos últimos cinco anos, anunciou o clube nesta quarta-feira (19). 

Recoba, de 49 anos, vai substituir Édgar Pérez Greco, demitido na terça, após levar o time ao título do Campeonato Venezuelano em 2024. 

"Uma lenda uruguaia para o maior da Venezuela", declarou o Táchira em uma publicação nas redes sociais. 

"Estamos confiantes de que você escreverá um capítulo glorioso na história do Aurinegro, dando continuidade ao legado histórico dos fundadores, jogadores e técnicos uruguaios que honraram nosso clube", acrescentou o clube. 

O renomado ex-meia uruguaio se aposentou como jogador em março de 2016, após uma longa carreira que incluiu passagens pela seleção uruguaia e clubes italianos como Inter de Milão, Torino e Venezia, entre outros.

O treinador expressou sua felicidade por ter sido contratado e confirmou que começará a trabalhar com a equipe na primeira semana de dezembro. 

Ele pediu às pessoas que "não se apeguem à imagem do bom jogador que talvez tenha sido", pois sua intenção é que seu trabalho "convença as pessoas de que também sou um bom treinador", disse em entrevista a uma rádio local. 

Ele estreou como técnico no Nacional de Montevidéu, equipe pela qual também jogou, em outubro de 2023. Comandou o clube até meados de 2024, sem conquistar nenhum título importante. 

Recoba assumirá uma equipe que terminou o ano sem nenhum título, apesar de ter vencido três dos últimos quatro campeonatos nacionais. 

Embora não tenha chances de conquistar o título de 2025, o Táchira ainda pode se classificar para a Copa Libertadores ou a Sul-Americana de 2026.

