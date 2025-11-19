Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2025

Américas

 BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 -  (até 21)

 (+) QUITO (Equador) - Presidente Daniel Naboa visitará os EUA, seu aliado, após a derrota no referendo sobre bases militares estrangeiras -  (até 20)

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

 VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores -  (até 21)

SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

 FRANKFURT (Alemanha) - Congresso Bancário Europeu, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, e o presidente do banco central, Joachim Nagel -  06H30

SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025

Américas

 SÃO PAULO (Brasil) - Show do Oasis em São Paulo -  (até 23)

África

 JOANESBURGO (África do Sul) - Cúpula G20 -  (até 23)

TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  13H00

Europa

 ESTRASBURGO (França) - Publicação pela Comissão Europeia do seu parecer sobre os orçamentos dos Estados-Membros para 2026 -  12H00

QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre -  11H30

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  13H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas -  17H00

QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

 (+) IZNIK (Turquia) - Visita do papa Leão XIV -  (até 30)

