Um morto e três feridos em ataque na Cisjordânia ocupada

Os paramédicos e uma unidade médica do Exército "confirmaram a morte de um homem de 30 anos com uma facada e transportaram três feridos" para dois hospitais em Jerusalém, informou o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um ataque com atropelamento e esfaqueamento ocorrido nesta terça-feira (18) no sul da Cisjordânia ocupada, informaram os serviços de emergência israelenses.

A passagem de Gush Etzion, onde ocorreu o ataque e que fica na estrada entre as cidades palestinas de Belém e Hebron, perto de assentamentos israelenses, foi cenário de vários ataques anti-israelenses desde o final de 2015.

A violência disparou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Longe de cessar, a frágil trégua vigente em Gaza desde 10 de outubro não conseguiu detê-la.

Mais de 1.000 palestinos, combatentes e civis, foram mortos por soldados ou colonos israelenses, segundo um levantamento da AFP com base em dados da Autoridade Palestina.