Ucrânia atinge alvos dentro Rússia com mísseis fornecidos pelos EUA, diz agência
O Exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira, 18, ter atacado alvos militares na Rússia com mísseis ATACMS, um armamento avançado fornecido pelos EUA. Segundo os militares ucranianos, a ação foi classificada como um "desenvolvimento significativo". A informação é da Reuters.
Segundo a agência de notícias, a Ucrânia recebeu os sistemas em 2023, mas inicialmente estava restrita a utilizá-los apenas em seu próprio território.
Na época em que ainda era presidente dos EUA, em novembro de 2024, Joe Biden suspendeu essas restrições. A medida foi inicialmente criticada por seu sucessor, Donald Trump.
A Reuters aponta que, ainda assim, a Ucrânia não havia declarado anteriormente que utilizava os avançados sistemas de mísseis balísticos fornecidos pelos EUA contra alvos dentro da Rússia.
"O uso de capacidades de ataque de longo alcance, incluindo sistemas como o ATACMS, continuará", afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas em comunicado.