Trump diz que venderá caças F-35 à Arábia Saudita
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta segunda-feira, 17, que venderá caças F-35 à Arábia Saudita. O anúncio foi feito na véspera da visita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman aos Estados Unidos, a primeira em mais de sete anos.
A venda integra um pacote maior de acordos que deve incluir um investimento bilionário saudita em infraestrutura de inteligência artificial nos EUA e novas parcerias em energia nuclear civil, segundo autoridades do governo. A negociação ocorre apesar de preocupações internas de que a tecnologia do F-35 possa chegar à China. Há também receios sobre o impacto na superioridade militar de Israel, enquanto Trump tenta avançar a normalização entre sauditas e israelenses.
A visita de Mohammed bin Salman também reacende críticas ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita, incluindo o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Agências de inteligência dos EUA afirmam que o príncipe provavelmente ordenou o crime, mas ele nega essa acusação. (Com informações da Associated Press)