Trump diz que venderá caças F-35 à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta segunda-feira, 17, que venderá caças F-35 à Arábia Saudita. O anúncio foi feito na véspera da visita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman aos Estados Unidos, a primeira em mais de sete anos.

A venda integra um pacote maior de acordos que deve incluir um investimento bilionário saudita em infraestrutura de inteligência artificial nos EUA e novas parcerias em energia nuclear civil, segundo autoridades do governo. A negociação ocorre apesar de preocupações internas de que a tecnologia do F-35 possa chegar à China. Há também receios sobre o impacto na superioridade militar de Israel, enquanto Trump tenta avançar a normalização entre sauditas e israelenses.