Trump diz que não discutirá gastos do governo com saúde: 'Congresso não deve perder tempo'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que não irá discutir os gastos do governo com saúde, em publicação na Truth Social nesta terça-feira, 18. O comentário acontece depois de ele dizer que negociaria questões de saúde com os democratas, que aceitaram reabrir o governo em troca da promessa de votação em dezembro sobre a extensão do "Obamacare".
"O único sistema de saúde que apoiarei ou aprovarei é a devolução direta do dinheiro ao povo, sem que nada vá para as grandes e ricas companhias de seguros, que já ganharam trilhões de dólares e exploraram os americanos por tempo suficiente", escreveu na postagem, ao defender que cada cidadão negocie e compre seu próprio plano de saúde.
Trump ressaltou que o Congresso não deve "perder tempo e energia com mais nada" e acrescentou que essa é a única maneira de os EUA terem "um ótimo sistema de saúde".