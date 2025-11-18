Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump apoia príncipe saudita em caso de assassinato de jornalista

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump defendeu nesta terça-feira (18) o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, no caso do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, e agradeceu o anúncio de que seu país investirá cerca de 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos.

Durante uma visita do príncipe herdeiro à Casa Branca, Trump buscou reforçar as relações com o líder de fato de Riade e lhe ofereceu uma recepção com toda a pompa, incluindo um espetáculo aéreo com caças F-35, o modelo que Washington planeja vender ao reino árabe.

O presidente americano iniciou o encontro destacando o "incrível" histórico do príncipe "em matéria de direitos humanos", e pouco depois minimizou o assassinato de Khashoggi em 2018 na Turquia.

Segundo a CIA, Bin Salman ordenou o assassinato do jornalista crítico da coroa saudita.

Trump tentou tirar importância do assunto: "Essas coisas acontecem", disse, e criticou o jornalista, a quem classificou como "extremamente controverso".

O republicano repreendeu uma jornalista no Salão Oval, dizendo que, com suas perguntas sobre o homicídio, ela estava envergonhando o príncipe, que, segundo ele, não teve nada a ver com o crime.

O príncipe saudita reconheceu que o assassinato do jornalista foi um "grande erro". "Estamos fazendo todo o possível para que não volte a acontecer", acrescentou.

Após essas declarações, a viúva de Khashoggi instou o príncipe herdeiro a lhe pedir desculpas pessoalmente.

"Ele disse que lamenta, então deve se reunir comigo, pedir perdão e me compensar pelo assassinato do meu marido", escreveu Hanan Elatr Khashoggi no X.

- Solução de dois Estados -

Durante a reunião, Bin Salman anunciou a Trump um aumento de 600 bilhões (R$ 3,2 trilhões) para quase 1 trilhão de dólares (R$ 5,33 trilhões) nos investimentos de seu país, rico em petróleo, em solo americano.

Com um amplo sorriso, o republicano pediu que ele confirmasse a cifra, ao que Bin Salman respondeu: "Sem dúvida alguma".

Trump recebeu o príncipe herdeiro como se fosse um chefe de Estado, já que considera o reino árabe fundamental para a paz regional após o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O presidente americano pressionou o príncipe para que normalize as relações com Israel no âmbito dos Acordos de Abraão, impulsionados por Trump em seu primeiro mandato.

Bin Salman afirmou nesta terça-feira que trabalha para poder fazê-lo "o mais rápido possível", mas insistiu em garantir antes uma "via clara rumo à solução de dois Estados" como saída para o conflito entre Israel e os palestinos.

O presidente americano voltou a mencionar, como já fizera na véspera, a venda dos caças F-35, apesar das preocupações que isso gera em Israel e dos alertas de funcionários americanos de que a China poderia roubar tecnologia desses modelos de aviões.

O príncipe, de 40 anos, tem reforçado sua aproximação com Trump, inclusive com promessas de investir nos negócios imobiliários da família do republicano.

Mas a sombra de dúvida sobre o assassinato de Khashoggi durante o primeiro mandato de Trump esfriou as relações entre Washington e Riade durante anos.

dk/aha/dga/mel/mar/am

