Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premier da Austrália diz que não vetará Turquia como sede da COP de 2026

Premier da Austrália diz que não vetará Turquia como sede da COP de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que não bloqueará a Turquia como sede da conferência climática da ONU de 2026, e sugeriu que seu país poderia desistir de sua aspiração para resolver a disputa diplomática no fórum atual.

Delegados na COP30, realizada em Belém, têm poucos dias para decidir entre Austrália e Turquia como sede da próxima conferência. Se nenhum país desistir, a COP31 será realizada, por padrão, na cidade alemã de Bonn.

Albanese sugeriu na noite desta terça-feira (18) que poderia renunciar à aspiração australiana. "Se a Austrália não for escolhida, se a Turquia for, não vetaríamos", declarou.

Pelas regras da ONU, a sede da COP é escolhida por consenso; portanto, se nem Turquia nem Austrália se retirarem, os dois países poderiam ser excluídos.

Segundo Albanese, a possibilidade de levar a COP31 a Bonn por falta de consenso "não enviará um bom sinal sobre a união exigida pelo mundo frente ao clima".

A Austrália deseja organizar a conferência juntamente com seus vizinhos insulares, que estão entre os territórios mais ameaçados do planeta pelas mudanças climáticas. Por isso, Albanese afirmou que, mesmo que a Austrália desista, buscaria formas de manter a situação das ilhas do Pacífico na agenda.

"O que buscaríamos é garantir que o Pacífico seja beneficiado por meio de medidas, potencialmente como uma reunião de líderes no Pacífico", sugeriu.

A Austrália rejeitou a oferta turca de compartilhar a presidência, ao afirmar que não é viável dividir funções complexas entre dois países tão distantes.

sft/djw/lb/mas/cr/lm/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar