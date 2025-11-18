Israel elogiou nesta terça-feira (18) o plano de paz para Gaza de Donald Trump, aprovado na véspera pelo Conselho de Segurança da ONU e que contempla o envio de uma força internacional ao território palestino.

O Congresso dos Estados Unidos prevê votar nesta terça-feira (18) um projeto de lei que exige a divulgação dos arquivos do caso Epstein, um desafio ao presidente Donald Trump, que exerceu forte pressão para impedir tal ação antes de ceder.

-- AMÉRICAS

EL COBRE:

A difícil reconstrução em Cuba após passagem de Melissa

Três semanas após a passagem do furacão Melissa pelo povoado de El Cobre, no leste de Cuba, Rosa Cintra, de 80 anos, acaba de reconstruir sua pequena cabana com tábuas e materiais recolhidos entre os escombros.

(Cuba clima furacão epidemia Jamaica Haiti, 490 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Assassinato de irmão de ativista antidrogas deixa França em alerta

O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou nesta terça-feira (18) uma reunião de urgência sobre o combate ao tráfico de drogas, depois de vários dramas associados a este comércio, como o assassinato do irmão de um jovem ativista antidrogas em Marselha.

(França diplomacia política narcotráfico, 640 palavras, já transmitida)

MADRI:

Espanha recorda, dividida, os 50 anos da morte do ditador Franco

Francisco Franco morreu no dia 20 de novembro de 1975, após governar a Espanha com mão de ferro durante décadas. Cinquenta anos após sua morte, que abriu caminho para a democratização e modernização do país, sua figura continua polarizando a sociedade.

(Espanha história governo política realeza ditadura, 750 palavras, já transmitida)

MADRI:

A longa e brutal ditadura de Franco na Espanha

O ditador espanhol Francisco Franco liderou um regime brutal de 1939 até sua morte, em 20 de novembro de 1975.

(Espanha história justiça política ditadura, 540 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão emite alerta de segurança a seus cidadãos na China por choque bilateral sobre Taiwan

O Japão alertou seus cidadãos na China para que aumentem as precauções de segurança e evitem multidões, em um momento de crescente crise diplomática bilateral motivada pelos comentários da primeira-ministra japonesa sobre um hipotético ataque chinês a Taiwan.

(Japão China diplomacia Taiwan política, 690 palavras, já transmitida)

NANDURBAR:

Seca coloca em risco a educação de meninas na Índia

Todas as manhãs, Ramati Mangla, de 17 anos, sai descalça com uma vasilha na mão e caminha vários quilômetros para buscar água em uma nascente remota no estado indiano de Maharashtra.

(Índia educação clima inundações escola água infância, 410 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAIVASHA:

Quênia realoca girafas devido à perda de seu habitat

Guiada cuidadosamente por guardas florestais, uma girafa com os olhos vendados cambaleia ao subir no veículo que a levará para longe de um ambiente cada vez mais hostil, rumo a um novo lar no Vale do Rift, no leste do Quênia.

(Quênia animais ambiente turismo, 630 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com