Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa critica tratamento 'extremamente desrespeitoso' dado aos imigrantes nos EUA

Papa critica tratamento 'extremamente desrespeitoso' dado aos imigrantes nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV renovou nesta terça-feira (18) suas críticas às políticas migratórias do presidente americano, Donald Trump, e condenou o tratamento "extremamente desrespeitoso" dado aos imigrantes nos Estados Unidos.

"Temos que buscar formas de tratar as pessoas com humanidade", declarou em inglês aos jornalistas em frente à sua residência secundária perto de Roma.

Embora tenha afirmado que "todos os países têm o direito de determinar quem, como e quando as pessoas entram", havia pessoas que "levavam uma boa vida, muitas delas há 10, 15 ou 20 anos" e que foram tratadas de maneira "extremamente desrespeitosa".

O pontífice pediu a "todo o povo dos Estados Unidos que ouça" a Conferência Episcopal Católica dos Estados Unidos, que, em uma declaração incomum na semana passada, instou a pôr fim ao "clima de medo".

O papa, nomeado em maio, tornou-se um crítico cada vez mais ferrenho das políticas da administração Trump.

Leão XIV também abordou a situação na Nigéria, que está em conversações com os Estados Unidos após as ameaças de Trump de intervir militarmente devido ao assassinato de cristãos por jihadistas.

A Nigéria, com 230 milhões de habitantes, está dividida aproximadamente em partes iguais entre um sul predominantemente cristão e um norte de maioria muçulmana.

É cenário de inúmeros conflitos, incluindo insurgências jihadistas que matam tanto cristãos quanto muçulmanos, frequentemente de forma indiscriminada.

O papa disse que, em certas áreas deste país da África Ocidental, "sem dúvida existe perigo para os cristãos, mas também para toda a população. Cristãos e muçulmanos foram massacrados".

"Há uma questão de terrorismo. Há uma questão que tem muito a ver com a economia, por assim dizer, e com o controle das terras que possuem", afirmou.

ide/gv/sag/mvl/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar