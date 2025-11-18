Nvidia e Microsoft vão investir US$ 15 bi na startup de IA Anthropic

A gigante dos semicondutores Nvidia e a Microsoft anunciaram, nesta terça-feira (18), investimentos no total de US$ 15 bilhões (R$ 80 bilhões) na startup de inteligência artificial Anthropic, criadora do chatbot Claude.

O anúncio faz parte da febre de investimentos no setor de IA, que despertou temores de uma bolha em Wall Street.