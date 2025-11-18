Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Noboa afasta seis ministros após derrota em referendo no Equador

Noboa afasta seis ministros após derrota em referendo no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, afastou de seus cargos seis dos 17 ministros de seu gabinete, após a derrota no referendo sobre o retorno de bases militares estrangeiras, segundo um comunicado nesta terça-feira (18).

O presidente sofreu um duro e inesperado golpe no domingo, quando a maioria dos equatorianos rejeitou um referendo para o retorno de tropas militares estrangeiras proibidas desde 2008, a redação de uma nova Constituição, o fim do financiamento estatal aos partidos políticos e a redução do número de congressistas.

A Presidência informou que Noboa afastou de seus cargos os ministros do Trabalho, Saúde, Agricultura e Educação, enquanto os de Governo e Desenvolvimento Humano foram realocados para outras pastas. Ele também nomeou um novo titular para a Secretaria de Riscos.

O presidente "determinou uma série de ajustes no gabinete" com o "objetivo de fortalecer a gestão pública", afirmou, sem dar mais explicações.

Noboa, no poder desde 2023, acumulava três vitórias eleitorais seguidas, duas presidenciais e outro referendo.

Com a consulta de domingo, buscava endurecer sua guerra contra o crime organizado com o apoio dos Estados Unidos.

Especialistas consultados pela AFP afirmam que a inesperada derrota revelou um desencanto e rejeição às condutas consideradas autoritárias do presidente.

Zaida Rovira deixou o Ministério do Governo, responsável pela política interna, para assumir a pasta de Desenvolvimento Humano, cujo titular, Harold Burbano, passou ao Ministério do Trabalho.

Segundo a Presidência, essas nomeações buscam reforçar a gestão do Executivo "para atender às necessidades do país".

