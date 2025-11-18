Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moscou acusa Polônia de 'russofobia' após denúncia de sabotagem de ferrovia

Autor AFP
Tipo Notícia

O Kremlin classificou como "russofobia" as acusações polonesas contra dois ucranianos que trabalham para Moscou pela sabotagem de uma ferrovia crucial à entrega de ajuda para a Ucrânia. 

"Seria estranho se não culpassem imediatamente a Rússia", declarou o porta-voz Dmitri Peskov à televisão estatal, sem negar diretamente a acusação que envolveria Moscou. "A russofobia, é claro, está florescendo por lá", acrescentou. 

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, denunciou na segunda-feira uma "sabotagem sem precedentes" de uma ferrovia que liga Varsóvia a Lublin e se conecta com uma linha que atende a Ucrânia. 

Os dois atos mencionados pelo líder ocorreram entre sábado e segunda-feira. 

Tusk afirmou, nesta terça-feira, que "dois cidadãos ucranianos que operam e colaboram há muito tempo para os serviços" russos foram identificados como suspeitos da sabotagem nesta via. 

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Polônia, membro da Otan e da União Europeia, afirma ter sido alvo de tentativas de sabotagem supostamente orquestradas pela Rússia.

