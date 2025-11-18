Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México anuncia programa de atividades para Copa do Mundo de 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo do México apresentou nesta terça-feira (18) um programa de atividades esportivas e culturais para a Copa do Mundo de 2026, que inclui a transmissão do torneio em praças públicas do país.

O México sediará o Mundial em conjunto com Estados Unidos e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. No total, 13 jogos serão disputados em três cidades do país, na Cidade do México, em Monterrey e em Guadalajara.

"Nosso objetivo é levar o futebol a todo o território nacional: que a bola role além dos campos e vire mundialitos, torneios e até 'peladas' de rua nas comunidades", disse em entrevista coletiva Gabriela Cuevas, coordenadora do governo mexicano para a Copa do Mundo.

O governo vai transmitir gratuitamente os jogos e planeja diversas atividades culturais e turísticas em todo o país, explicou Cuevas.

Além disso, serão organizados torneios de futebol nas escolas para celebrar o evento.

As autoridades vão desenvolver um aplicativo que permitirá aos visitantes explorar o país com várias rotas turísticas, culturais e gastronômicas.

Também serão realizados eventos em torno da culinária local e vários museus e sítios arqueológicos estão passando por melhorias para receber os turistas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que o governo quer que a Copa de 2026 deixe um "legado" esportivo no país.

"Qual legado pode ficar? A importância de praticar esporte, que haja campos em diferentes partes do país, torneios permanentes de futebol para meninos e meninas", disse Sheinbaum na mesma coletiva de imprensa.

