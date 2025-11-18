México anuncia programa de atividades para Copa do Mundo de 2026

O governo do México apresentou nesta terça-feira (18) um programa de atividades esportivas e culturais para a Copa do Mundo de 2026, que inclui a transmissão do torneio em praças públicas do país. O México sediará o Mundial em conjunto com Estados Unidos e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. No total, 13 jogos serão disputados em três cidades do país, na Cidade do México, em Monterrey e em Guadalajara.

"Nosso objetivo é levar o futebol a todo o território nacional: que a bola role além dos campos e vire mundialitos, torneios e até 'peladas' de rua nas comunidades", disse em entrevista coletiva Gabriela Cuevas, coordenadora do governo mexicano para a Copa do Mundo. O governo vai transmitir gratuitamente os jogos e planeja diversas atividades culturais e turísticas em todo o país, explicou Cuevas. Além disso, serão organizados torneios de futebol nas escolas para celebrar o evento. As autoridades vão desenvolver um aplicativo que permitirá aos visitantes explorar o país com várias rotas turísticas, culturais e gastronômicas.