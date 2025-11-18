Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líbano reporta ao menos 13 mortos em bombardeio israelense contra refugiados palestinos

Tipo Notícia

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que pelo menos 13 pessoas morreram nesta terça-feira (18) em um bombardeio israelense contra um campo de refugiados palestinos nos arredores da cidade de Sídon.

O Exército israelense afirmou que atacou um campo de treinamento do movimento islamista palestino Hamas.

O bombardeio atingiu "o campo de Ain al Helweh", nos arredores de Sídon, informou o ministério libanês, que relatou 13 mortos e acrescentou que "as ambulâncias continuam transportando feridos para os hospitais".

A agência nacional NNA apontou que um "drone israelense atacou um carro em um estacionamento" da mesquita Khalid bin al-Walid.

O bombardeio também atingiu a mesquita e um centro com o mesmo nome, acrescentou a NNA pouco depois.

Israel continua bombardeando o Líbano apesar do cessar-fogo acordado em novembro de 2024 para encerrar mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah.

O grupo é aliado do Hamas em Gaza e foi muito enfraquecido pelo confronto com Israel, que incluiu dois meses de guerra total.

O Exército israelense afirma que seus bombardeios no Líbano têm como alvo posições deste movimento xiita aliado do Irã, mas também atacou efetivos do Hamas.

