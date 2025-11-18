Juíza argentina é demitida por documentário sobre morte de Maradona

A Justiça argentina demitiu nesta terça-feira (18) a juíza Julieta Makintach por ter participado de um documentário sobre o processo que investigava a morte de Diego Maradona enquanto fazia parte do tribunal. O escândalo levou à anulação, em maio, do julgamento que buscava determinar responsabilidades da equipe médica de Maradona em sua morte em 2020, cujo novo processo começará em março.

De acordo com a decisão do julgamento político, adotada por unanimidade, a juíza cometeu abuso de autoridade, entre outras acusações. Além de demitida, foi inabilitada para ocupar qualquer outro cargo na Justiça. Makintach, de 48 anos, não esteve presente para ouvir o veredicto na audiência pública realizada com lotação máxima na cidade de La Plata, 60 km ao sul de Buenos Aires. Em sessões anteriores, ela havia pedido absolvição. "Eu errei e nunca pude dimensionar que este material privado teria essas consequências monumentais. Peço perdão à família", declarou Makintach. Ela alega que aceitou conceder uma entrevista, mas que não sabia da produção de um documentário sobre o caso.

No entanto, o Judiciário atendeu ao pedido do Ministério Público, que a acusou de mentir e autorizar a entrada da equipe de filmagem no tribunal. O grupo capturou imagens das audiências para um documentário intitulado "Justicia Divina", cuja gravação foi encontrada em buscas. O material levou à anulação do processo após mais de 20 audiências e oitivas de 44 testemunhos, entre eles, das filhas de Maradona, Dalma, Gianinna e Jana, que terão que falar novamente.