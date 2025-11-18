Juiz dos EUA decide a favor da Meta em histórico caso antimonopólio

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou, nesta terça-feira (18), uma ação antitruste da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) contra a Meta, empresa-mãe do Facebook, e determinou que o gigante da tecnologia não está em uma posição de abuso de poder dominante. A decisão representa uma vitória para a empresa após uma batalha legal de cinco anos que começou quando a agência americana processou o Facebook pela aquisição do Instagram em 2012 e do WhatsApp em 2014.

O juiz James Boasberg, do tribunal distrital federal em Washington, concluiu que a Meta enfrenta concorrência suficiente de seus rivais TikTok e YouTube, o que impede a empresa de exercer um monopólio no mercado de redes sociais. A FTC argumentava que o Facebook, Instagram e Snapchat competiam em um mercado distinto das plataformas de entretenimento em vídeo, como TikTok e YouTube. No entanto, o juiz considerou que essa distinção não se aplica ao panorama atual das redes sociais. "A Meta não tem monopólio no mercado", declarou o juiz, destacando que o Facebook e o Instagram se transformaram nos últimos anos para mostrar principalmente aos usuários vídeos curtos recomendados por algoritmos, muito semelhante à principal oferta do TikTok.