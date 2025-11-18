Jornalista da Al Jazeera é baleado enquanto cobria protesto na Cisjordânia ocupada

Um jornalista da Al Jazeera foi baleado enquanto cobria uma manifestação de palestinos na Cisjordânia ocupada, dispersada por soldados israelenses, presenciaram jornalistas da AFP nesta terça-feira (18). Os habitantes de Nur Shams protestaram pelo direito de retornar às suas casas no campo de refugiados, evacuado no início de 2025 durante uma operação militar israelense.

"O cinegrafista da Al Jazeera Fadi Yassin foi baleado na perna pelas forças israelenses na cidade de Tulkarem", informou a emissora do Catar. O jornalista foi retirado de ambulância após ser atingido enquanto trabalhava em meio à multidão. "Seu estado é estável e conseguimos controlar a hemorragia", declarou o paramédico Abdullah Nairat, do Crescente Vermelho Palestino, que realizou a evacuação médica. "Uma bala entrou por sua perna direita de fora para dentro, atravessou e atingiu a coxa esquerda", detalhou.

Os soldados israelenses dispersaram a multidão e detiveram brevemente dois manifestantes e um cinegrafista do canal de televisão jordaniano Roya. O Exército israelense indicou que está investigando o incidente. Os campos de refugiados nos territórios palestinos e nos países árabes vizinhos foram criados para os palestinos que fugiram ou foram expulsos do que hoje é Israel, na época da criação do país em 1948.