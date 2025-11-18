Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão alerta cidadãos sobre segurança na China por tensão com Taiwan

Autor AFP
Tipo Notícia

O Japão alertou seus cidadãos na China para que tomem cuidado com sua segurança e evitem multidões, em um momento de crise diplomática bilateral motivada pelos comentários da primeira-ministra japonesa sobre um hipotético ataque a Taiwan.

Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, disse há duas semanas no Parlamento que uma operação armada da China contra Taiwan poderia justificar o envio de tropas para apoiar a ilha democrática, que Pequim reivindica como parte de seu território e não descarta recuperar com o uso da força.

"Prestem atenção ao seu entorno e evitem, na medida do possível, praças onde se reúnem grandes multidões ou locais que possam ser frequentados por muitos japoneses", afirmou a embaixada do Japão na China em um comunicado publicado em seu site na segunda-feira (17).

Minoru Kihara, porta-voz do governo japonês, acrescentou nesta terça-feira (18) que a recomendação foi emitida "com base em uma avaliação exaustiva da situação política, incluindo a situação de segurança no país ou região em questão, assim como as condições sociais".

Questionada sobre a advertência, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Mao Ning, disse que o governo "sempre protegeu e continuará protegendo a segurança dos cidadãos estrangeiros na China de acordo com a lei".

Os comentários ocorreram depois que Masaaki Kanai, principal nome da diplomacia do Japão para a região Ásia-Pacífico, teve reuniões na capital chinesa com seu homólogo Liu Jinsong sobre os comentários de Takaichi.

Mao disse que Pequim reiterou um "protesto veemente" a Tóquio durante as conversas.

"As falácias de Takaichi violam gravemente o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais", afirmou a porta-voz.

Em um discurso no Parlamento em 7 de novembro, Takaichi justificou sua posição de "legítima defesa coletiva", ao considerar que Taiwan fica a apenas 100 quilômetros da ilha japonesa mais próxima.

A China já havia solicitado, em uma medida similar na semana passada, que seus cidadãos "evitem viajar ao Japão em um futuro próximo".

Em meio à disputa, o índice de ações japonês Nikkei 225 caiu mais de 3% nesta terça-feira.

Além disso, as estreias dos filmes japoneses "Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers" e "Cells at Work!" foram adiadas na China devido às tensões bilaterais, informou a imprensa estatal.

