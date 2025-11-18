Israel diz que plano de Trump para Gaza apoiado pela ONU trará 'paz e prosperidade'

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta terça-feira (18) o plano de paz para Gaza do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que trará "paz e prosperidade", depois que o projeto foi apoiado na véspera pelo Conselho de Segurança da ONU. "Acreditamos que o plano do presidente Trump levará à paz e prosperidade porque insiste na desmilitarização total, no desarmamento e na desradicalização de Gaza", escreveu a equipe de Netanyahu na rede social X.

"Israel estende a mão a todos os seus vizinhos, portadores de paz e prosperidade, e os convida a normalizar suas relações com Israel e a unir-se ao país para expulsar o Hamas e seus partidários da região", acrescentou. A Autoridade Palestina também celebrou o voto no Conselho de Segurança. "O Estado da Palestina saúda a resolução da ONU sobre Gaza", escreveu o Ministério palestino de Relações Exteriores em um comunicado publicado no X, no qual destacou "a urgência de aplicar imediatamente a resolução no terreno", que prevê, em particular, o envio de uma força internacional ao território palestino. Por sua vez, o grupo palestino Hamas, que governa Gaza, lamentou um plano que disse "não atender às exigências e direitos" dos palestinos.