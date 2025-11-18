Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel diz que plano de Trump para Gaza apoiado pela ONU trará 'paz e prosperidade'

Tipo Notícia

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta terça-feira (18) o plano de paz para Gaza do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que trará "paz e prosperidade", depois que o projeto foi apoiado na véspera pelo Conselho de Segurança da ONU.

"Acreditamos que o plano do presidente Trump levará à paz e prosperidade porque insiste na desmilitarização total, no desarmamento e na desradicalização de Gaza", escreveu a equipe de Netanyahu na rede social X.

"Israel estende a mão a todos os seus vizinhos, portadores de paz e prosperidade, e os convida a normalizar suas relações com Israel e a unir-se ao país para expulsar o Hamas e seus partidários da região", acrescentou.

A Autoridade Palestina também celebrou o voto no Conselho de Segurança.

"O Estado da Palestina saúda a resolução da ONU sobre Gaza", escreveu o Ministério palestino de Relações Exteriores em um comunicado publicado no X, no qual destacou "a urgência de aplicar imediatamente a resolução no terreno", que prevê, em particular, o envio de uma força internacional ao território palestino.

Por sua vez, o grupo palestino Hamas, que governa Gaza, lamentou um plano que disse "não atender às exigências e direitos" dos palestinos.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução americana que reforça o plano de paz para Gaza de Trump, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

A resolução também pede a retomada das entregas de ajuda humanitária em larga escala por meio da ONU, da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

