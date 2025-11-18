Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inteligência britânica alerta parlamentares sobre tentativas de espionagem da China

Inteligência britânica alerta parlamentares sobre tentativas de espionagem da China

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O MI5, serviço britânico de inteligência doméstica, emitiu um alerta, nesta terça-feira (18), para os parlamentares do Reino Unido sobre tentativas de espionagem por parte da China. 

"Hoje, o MI5 emitiu um alerta de espionagem" direcionado aos parlamentares, "para adverti-los de que nossas instituições democráticas estão na alça de mira de agentes chineses", declarou o ministro da Segurança, Dan Jarvis, na Câmara dos Comuns. 

Segundo o ministro, agentes chineses tentam "recrutar e cultivar relações com indivíduos que têm acesso a informações sensíveis sobre o Parlamento e o governo", por exemplo, fingindo ser 'headhunters' externos. 

Essas tentativas também podem ser direcionadas a "assessores parlamentares, economistas, funcionários de centros de análise, consultores em geopolítica ou funcionários públicos", detalhou Jarvis. 

O MI5 comunicou aos parlamentares os nomes de dois suspeitos, que operam especialmente em plataformas on-line. 

A ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper, abordou essa questão com seu homólogo chinês, Wang Yi, no início de novembro e "foi clara ao afirmar que nenhuma atividade que ameace a segurança nacional britânica será tolerada, especialmente no que diz respeito ao seu Parlamento e ao seu sistema democrático", acrescentou Dan Jarvis. 

Este alerta chega poucas semanas após a polêmica rejeição das acusações contra dois homens — um deles funcionário do Parlamento britânico — suspeitos de espionagem para a China. 

O governo trabalhista foi acusado de ter frustrado o julgamento para não comprometer suas relações com Pequim, algo que o Executivo negou categoricamente. 

Para tentar "contrabalançar as ameaças colocadas pela China e outros Estados", o ministro apresentou nesta terça-feira um conjunto de medidas para proteger o sistema eleitoral, reforçar normas sobre doações a candidatos e partidos e endurecer as sanções por interferência nas eleições. 

O governo lançará campanhas de conscientização direcionadas a políticos, parlamentares e suas equipes, e também para dirigentes universitários e ao setor empresarial. 

"Nosso interesse a longo prazo é continuar mantendo relações com a China, mas sempre nos defenderemos de qualquer país, incluindo a China, que tente interferir, influenciar ou minar a integridade de nossas instituições democráticas", insistiu Dan Jarvis.

bur-psr/mb/jc/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar