Índia busca aproximar laços com a Rússia no setor marítimo

Autor Agência Estado
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se encontrou com o assessor presidencial russo Nikolai Patrushev em Nova Délhi para impulsionar a cooperação marítima bilateral.

"Foi um prazer receber o Sr. Nikolai Patrushev", escreveu Modi na rede X nesta terça-feira, 18. "Tivemos discussões produtivas sobre cooperação no setor marítimo, incluindo novas oportunidades de colaboração em conectividade, desenvolvimento de competências, construção naval e economia azul", acrescentou.

