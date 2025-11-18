Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Google lança Gemini 3 na tentativa de liderar a corrida da IA

Google lança Gemini 3 na tentativa de liderar a corrida da IA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A gigante da tecnologia americana Google apresentou, nesta terça-feira (18), a nova versão do Gemini, sua ferramenta de inteligência artificial (IA), com o objetivo declarado de liderar a acirrada corrida por esta tecnologia. 

O Gemini 3 foi promovido por seus criadores como o "melhor modelo do mundo" para interpretar e processar dados de texto, imagens, áudio e vídeo, e como um poderoso "agente" digital, capaz de criar aplicativos sob demanda.

gc/els/eb/ad/val/mvv/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar