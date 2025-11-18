Ex-secretário do Tesouro, Summers renuncia compromissos públicos diante relação com Epstein

Ex-presidente da Universidade de Harvard e ex-secretário do Tesouro dos EUA sob o governo do presidente Bill Clinton, Larry Summers emitiu uma declaração na segunda-feira, 17, anunciando o afastamento de compromissos públicos após a divulgação de e-mails mostrando que ele manteve uma relação amigável com Jeffrey Epstein muito depois de o financista ter se declarado culpado por solicitar prostituição de uma menor em 2008.

A declaração enviada diz que Summers se afastará para "reconstruir a confiança e reparar os relacionamentos com as pessoas mais próximas a mim". "Estou profundamente envergonhado de minhas ações e reconheço a dor que elas causaram. Assumo total responsabilidade por minha decisão equivocada de continuar me comunicando com o Sr. Epstein", afirma. Summers informou que continuará a lecionar.