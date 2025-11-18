EUA goleia Uruguai (5-1) em seu último amistoso do ano

Os Estados Unidos aplicaram uma sonora goleada de 5 a 1 no Uruguai em um amistoso disputado em Tampa, na Flórida, nesta terça-feira (18). A partida serviu para as duas seleções como último jogo preparatório do ano, visando a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da equipe da casa foram marcados por Sebastian Berhalter (17'), Alex Freeman (20' e 31'), Diego Luna (42') e Tanner Tessmann (68'), nessa que foi a melhor atuação da seleção americana desde a chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino. Giorgian de Arrascaeta, ídolo do Flamengo, marcou o gol de honra da 'Celeste' com uma bicicleta espetacular nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1). A seleção comandada pelo também argentino Marcelo Bielsa jogou quase meia hora com dez em campo após a expulsão de Rodrigo Bentancur. Foi a primeira vez que os Estados Unidos marcaram cinco gols contra uma seleção campeã mundial, o que demonstra ainda mais a ascensão da equipe de Pochettino após um início instável sob o comando do técnico argentino.

O meio-campista Sebastian Berhalter, filho do ex-técnico da seleção americana Gregg Berhalter, abriu o placar com um golaço aos 17 minutos, acertando um chute preciso no canto oposto após uma jogada ensaiada de falta. "Queríamos mostrar nossa força", disse o autor do gol após a partida. "Queríamos mostrar o que o futebol americano representa. Tivemos a chance de entrar em campo e dar tudo de nós, e estávamos preparados para enfrentar um bom time do Uruguai", acrescentou o meia do Vancouver Whitecaps. "Só queríamos fazer a torcida feliz, dar a ela algo em que acreditar, e esperamos ter conseguido isso hoje".