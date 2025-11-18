Espanha anuncia nova ajuda militar de € 615 milhões à Ucrânia

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta terça-feira (18) um "novo pacote de apoio militar" à Ucrânia no valor de 615 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) a partir do "próximo mês" para apoiar o Exército de Kiev diante da invasão russa. "Compartilhei com o presidente [Volodimir] Zelensky que, ao longo do próximo mês, a Espanha vai mobilizar um novo pacote de apoio militar à Ucrânia no valor de 615 milhões de euros", declarou Sánchez em uma coletiva de imprensa ao lado do dirigente ucraniano em Madri.

"Este pacote incluirá, em primeiro lugar, o envio de novos equipamentos defensivos por um valor aproximado de 300 milhões de euros" (R$ 1,85 bilhão), como parte do acordo bilateral de segurança de 1 bilhão de euros anuais (R$ 6,18 bilhões) firmado em 2024 entre os dois países, afirmou Sánchez. A coletiva ocorreu após uma cerimônia de assinatura de documentos bilaterais, que incluiu um destinado a combater "a desinformação russa". Sánchez reiterou o apoio total e firme do governo da Espanha diante do "neoimperialismo de [Vladimir] Putin", o presidente russo que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Desde então, a guerra causou dezenas de milhares de mortos, entre civis e militares, além de milhões de ucranianos deslocados.

"A luta de vocês é a nossa", destacou Sánchez ao lado de Zelensky, que visitou Madri nesta terça-feira após ter estado em Paris na segunda. O dirigente ucraniano deve viajar na quarta-feira à Turquia para tentar reativar, mais uma vez, as negociações destinadas a pôr fim à guerra, em uma reunião com seu par turco, Recep Tayyip Erdogan, e o enviado americano Steve Witkoff. Antes da reunião no Palácio da Moncloa, residência oficial do presidente do governo espanhol, Zelensky e Sánchez visitaram o museu de arte Reina Sofia, no centro de Madri, para ver "Guernica", a célebre obra de Pablo Picasso.