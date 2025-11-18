Corte de apelações rejeita ação de Trump contra a CNN por difamação

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira (18) a rejeição de uma ação que Donald Trump apresentou contra a CNN por descrever sua afirmação de que as eleições presidenciais de 2020 foram roubadas como a "Grande Mentira". Na ação apresentada em um tribunal federal na Flórida em outubro de 2022, Trump, então ex-presidente, havia alegado que o uso da frase pela rede de notícias a cabo o associava a táticas utilizadas por Adolf Hitler.

O uso de "Grande Mentira" por parte da emissora, disse, representava um "esforço deliberado da CNN para propagar entre sua audiência uma associação entre o autor e uma das figuras mais repugnantes da história moderna". Mas em julho de 2023, o juiz Raag Singhal, indicado por Trump durante seu primeiro período na Casa Branca (2017-2021), rejeitou a ação de 475 milhões de dólares (cerca de 2,53 bilhões de reais) contra a CNN. "A retórica ruim não é difamação quando não inclui declarações objetivamente falsas", afirmou em sua decisão. O Tribunal de Apelações do 11º Circuito, em Atlanta, concordou.

"Trump não alegou de forma adequada a falsidade das declarações da CNN", disse o colegiado de três juízes, entre eles dois indicados por Trump. "Portanto, ele não conseguiu apresentar uma ação por difamação", concluiu. Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro após vencer as eleições de novembro de 2024, segue insistindo sem provas que ganhou as eleições presidenciais de 2020 contra o democrata Joe Biden.