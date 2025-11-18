Coreia do Norte denuncia acordo de submarinos nucleares entre EUA e o Sul

O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, anunciou na semana passada a conclusão de um acordo de segurança e comércio com os Estados Unidos que incluía planos para desenvolver os submarinos. A Coreia do Sul informou ter obtido "apoio para expandir" sua autoridade "sobre o enriquecimento de urânio e o reprocessamento do combustível usado".

A Coreia do Norte denunciou nesta terça-feira (18) um acordo entre Seul e Washington para a construção de submarinos nucleares, o que afirmou que terá um efeito dominó em matéria atômica.

Em sua primeira declaração sobre o acordo, a Coreia do Norte afirmou que o programa de submarinos representa uma "tentativa perigosa de confronto". O acordo é um "acontecimento sério, que desestabiliza a situação da segurança militar na região Ásia-Pacífico além da península coreana e deixa uma situação nuclear impossível de controlar na esfera global", segundo comentário divulgado nesta terça-feira pela agência de notícias oficial KCNA.

A posse de submarinos nucleares pela Coreia do Sul "causará um fenômeno de dominó nuclear na região e desencadeará uma corrida armamentista intensa", acrescentou a agência.

Seul propôs na véspera a Pyongyang conversas militares para evitar confrontos na fronteira, a primeira oferta desse tipo em sete anos. O presidente Lee também sugeriu discussões mais amplas com o Norte, mas Pyongyang não respondeu.

