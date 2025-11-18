Carlos Alcaraz anuncia que não vai disputar a Copa Davis por uma lesão

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira (18) que não disputará o Final 8 da Copa Davis em Bolonha, Itália, devido a lesão muscular.

"Sinto muitíssimo anunciar que não vou poder jogar pela Espanha na Copa Davis em Bolonha... Tenho um edema no isquiotibial da perna direita e a recomendação médica é não competir", escreveu o espanhol na rede social X, dois dias após a derrota na decisão do ATP Finals de Turim para o italiano Jannik Sinner, número 2 do ranking mundial.