Bélgica elimina França e avança às semifinais da Copa Davis

A Bélgica eliminou a França nas quartas de final da Copa Davis de 2025 nesta terça-feira (18), com vitórias nas partidas de simples em Bolonha, na Itália. 

Os tenistas Raphael Collignon e Zizou Bergs venceram seus respectivos jogos contra Corentin Moutet e Arthur Rinderknech, garantindo a vaga da Bélgica nas semifinais.

Collignon precisou virar o jogo para derrotar Moutet por 2-6, 7-5 e 7-5, enquanto Bergs bateu Rinderknech por 6-3 e 7-6 (7/4). 

Essas duas vitórias tornaram desenecessária a partida de duplas. 

A Bélgica, que foi três vezes vice-campeã da competição, terá como adversário nas semifinais o vencedor do jogo das quartas de final de quarta-feira entre Áustria e Itália, país anfitrião e bicampeão da Copa Davis.

Os italianos, atuais bicampeões do torneio, não poderão contar com seus atuais líderes Jannik Sinner (2º) e Lorenzo Musetti (8º) diante de sua torcida.

