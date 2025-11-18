Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque russo no leste da Ucrânia mata uma adolescente

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Um ataque russo com mísseis matou uma adolescente na cidade de Berestyn, no leste da Ucrânia, informou nesta terça-feira (18) o governador da região de Kharkiv. 

"Uma jovem de 17 anos que ficou gravemente ferida no ataque com mísseis na cidade de Berestyn morreu no hospital", publicou no Telegram o governador Oleg Sinegubov.

"Registramos nove feridos, dos quais sete estão hospitalizados", acrescentou o governador. 

Na região vizinha de Dnipropetrovsk, o governador Vladislav Gaivanenko relatou "incêndios" em Dnipro provocados por um ataque com drones, mas sem mencionar vítimas.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscou ataca o país vizinho quase diariamente com drones e mísseis.

Os ataques russos de segunda-feira contra a região de Kharkiv mataram pelo menos cinco pessoas e provocaram graves danos em áreas residenciais e em uma creche, segundo as autoridades regionais.

bur-kjm/lb/mas/mvl/fp

Tags

ucrânia rússia

