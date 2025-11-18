Ações do estúdio criador de "Baby Shark" disparam com entrada na Bolsa

As ações do estúdio sul-coreano que criou o personagem "Baby Shark", o vídeo mais assistido no YouTube, dispararam até 60% nesta terça-feira (18), dia em que a empresa iniciou sua cotação na Bolsa de Seul. Adorado pelas crianças pequenas, "Baby Shark Dance" acumula mais de 16 bilhões de visualizações na plataforma de vídeos do Google, quase o dobro do segundo vídeo mais assistido, a canção "Despacito".

A música foi publicada na plataforma há quase uma década pela The Pinkfong Company, proprietária de um portfólio de franquias de animação e educação infantil. Na sessão da manhã, as ações da empresa subiram quase 17% em relação ao preço de estreia de 38.000 wons (26 dólares, 138 reais), após uma disparada de 60% durante a sessão. A The Pinkfong Company foi fundada em 2010 e a maior parte de sua receita procede da venda de conteúdos online e de espetáculos ao vivo. "Baby Shark", que apresenta uma família de tubarões um a um ao som de uma melodia alegre, é o maior sucesso da empresa.