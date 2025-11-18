A longa e brutal ditadura de Franco na Espanha

O ditador espanhol Francisco Franco liderou um regime brutal de 1939 até sua morte, em 20 de novembro de 1975. Relembre o que ocorreu durante o regime franquista:

- Guerra Civil - Franco é um dos principais conspiradores no levante militar de julho de 1936 contra a Segunda República, liderada na época pela Frente Popular de esquerda. Com o apoio de Adolf Hitler — os bombardeiros alemães serão fundamentais para devastar a localidade basca de Guernica no massacre imortalizado posteriormente no famoso quadro de Picasso — e Benito Mussolini, o "generalíssimo" vence a Guerra Civil em 1939. Ficam para trás três anos de conflito brutal que deixou centenas de milhares de mortos.

Com o título de caudilho, lidera um país faminto e em ruínas. Evita participar a Segunda Guerra Mundial, mas sua simpatia pelas potências do Eixo lhe vale o ostracismo dos vencedores até que a entrada da Espanha na ONU em 1955 inicia o fim desse isolamento. - Repressão feroz - Nos seus primeiros cinco anos no poder, Franco ordena a execução de milhares de republicanos, cujos corpos são enterrados em valas comuns. Estima-se que a Guerra Civil e os anos posteriores deixaram mais de 110.000 desaparecidos, segundo números oficiais.

Além disso, meio milhão de pessoas partem para o exílio, e seus bens são confiscados. O regime persegue especialmente comunistas e maçons, de acordo com uma lei de 1940. O franquismo, que tem na Igreja Católica um de seus principais pilares, recebe o apoio dos grandes latifundiários e da burguesia industrial e financeira. No início, o regime também se beneficia da repulsa de muitos espanhóis aos crimes contra religiosos cometidos pelo lado republicano durante a guerra. Estabelece-se igualmente um tráfico para retirar recém-nascidos de opositoras acusadas de transmitir-lhes o "gene" do marxismo.

Com a cumplicidade do clero em muitas ocasiões, os bebês eram separados de suas mães após o parto e declarados mortos para depois serem adotados por casais estéreis, preferencialmente próximos ao regime. A partir da década de 1950, esse tráfico começou a se estender a crianças nascidas fora do casamento ou em famílias pobres ou muito numerosas. - Crimes impunes -