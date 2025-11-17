Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em baixa

Autor AFP
AFP
Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (17), em um mercado preocupado com os níveis elevados de valorização das grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial (IA), enquanto aguarda a divulgação dos resultados da Nvidia esta semana.

O Dow Jones caiu 1,18%, o Nasdaq fechou em baixa de 0,84% e o S&P 500 recuou 0,91%.

"Existe atualmente uma sensação de mal-estar em relação à IA" em Wall Street, e os investidores se perguntam se "o mercado não foi longe demais", explicou o analista Dave Grecsek, da Aspiriant.

A competição acirrada pelo desenvolvimento da IA generativa levou as gigantes do setor a multiplicar seus gastos e investimentos, muitas vezes com dezenas e até centenas de bilhões de dólares. "Os investidores esperam ter mais elementos" sobre a saúde do setor, disse José Torres, da Interactive Brokers.

Os resultados trimestrais da Nvidia, maior empresa do mundo em valor de mercado e líder da corrida pela IA, serão acompanhados com atenção na próxima quarta-feira. "Se ela conseguir atender às expectativas elevadas dos investidores, isso poderia estabilizar um pouco o mercado", disse Grecsek.

A ação da empresa caiu hoje 1,88% e fechou aos US$ 186,60.

