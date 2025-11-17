Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia vai comprar cem aviões de combate Rafale da França

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, assinou nesta segunda-feira (17) com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, uma "declaração de intenções" para a futura compra de uma centena de aviões de combate Rafale, bem como de sistemas de defesa aérea de nova geração.

Este acordo, projetado para um "horizonte de uma década", prevê eventuais contratos para a "aquisição" pela Ucrânia de "equipamentos de defesa franceses" novos: uma centena de Rafale, drones e o sistema de defesa aérea SAMP-T em desenvolvimento, entre outros, segundo a França.

A assinatura entre os dois líderes ocorreu na base aérea de Villacoublay, perto de Paris.

O presidente ucraniano renovou no sábado seu apelo por mais sistemas de defesa aérea, após novos ataques massivos russos contra seu país.

Na noite de domingo para segunda-feira, outros ataques mataram pelo menos três pessoas na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

A nona visita do líder ucraniano à França desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022 ocorre em um contexto complicado na frente de batalha para seu país, com a aproximação do inverno.

O governo de Zelensky ainda enfrenta um escândalo de corrupção que levou à renúncia de dois ministros e o obrigou a tomar medidas contra um de seus aliados.

