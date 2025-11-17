Trump sugere que poderia ter 'algumas discussões' com Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou no domingo (16) a possibilidade de um diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um momento de grande mobilização militar no Caribe e no Pacífico, que aumentou as tensões com Caracas. Desde o início da ofensiva americana em setembro com navios de guerra, que oficialmente é uma campanha contra o narcotráfico, a situação regional deteriorou. Caracas afirma que as operações têm como objetivo derrubar o presidente Maduro.

"Poderíamos ter algumas discussões com Maduro e ver o que acontece", declarou Trump aos jornalistas no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida. "Eles gostariam de conversar. O que isso significa? Você me diz, eu não sei... Eu conversaria com qualquer um", acrescentou o presidente americano. Washington ofereceu 50 milhões de dólares (264 milhões de reais na cotação atual) pela captura de Maduro, acusado de liderar o suposto 'Cartel de los Soles'. Especialistas questionam a existência da organização e descrevem mais um sistema de corrupção que beneficia o crime organizado. Pouco antes das declarações de Trump no domingo, o secretário de Estado, Marco Rubio, havia anunciado que seu governo planeja classificar o 'Cartel de los Soles' como uma organização terrorista estrangeira. "O 'Cartel de los Soles' e outras 'FTO' (organizações terroristas estrangeiras) designadas, incluindo o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa, são responsáveis pela violência terrorista (...), assim como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e Europa", declarou Rubio em um comunicado.

A designação será efetiva a partir de 24 de novembro. "Nem Maduro, nem seus cúmplices representam o governo legítimo da Venezuela", acrescentou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Ele também afirmou que os Estados Unidos "continuarão utilizando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar fundos e recursos aos narcoterroristas".

Em julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o 'Cartel de los Soles' após classificá-lo como uma entidade Terrorista Global Especialmente Designada por supostamente fornecer "apoio material" a outros grupos criminosos da América Latina. Desde o início de sua mobilização no Caribe e no Pacífico, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas acusadas de transportar drogas em águas internacionais, segundo uma contagem da AFP baseada em dados públicos. O governo dos Estados Unidos não apresentou evidências de que as pessoas atacadas fossem de fato narcotraficantes. A proximidade de navios de guerra e do porta-aviões USS Gerald Ford com águas venezuelanas aumentou a tensão.