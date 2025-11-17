Trump reduz tarifas sobre café e carne, itens exportados pelo Brasil

Redução das taxas sobre alguns produtos já era esperada como forma de tentar conter a inflação enfrentada pelo consumidor americano. Após anúncio da medida, Trump diz não ver necessidade de novas reduções.O governo de Donald Trump nos Estados Unidos publicou uma ordem executiva nesta sexta-feira (14/11) reduzindo as tarifas de importação sobre cerca de 200 produtos alimentícios, entre eles, café, carne, açaí, manga, banana e laranja. No caso do Brasil, as taxas caem de 50% para 40%. De acordo com as autoridades americanas, a medida vale para mercadorias importadas e retiradas em armazém desde a quinta-feira. Segundo o Ministério da Agricultura, a ordem abrange apenas as chamadas taxas de reciprocidade, impostas a diversos países em abril pelo governo do presidente Donald Trump, e que no caso do Brasil eram de 10%. No entanto, posteriormente os EUA impuseram uma tarifa adicional de 40% a produtos brasileiros, a qual continua valendo, conforme a pasta. Inflação preocupa americanos A redução das tarifas sobre alguns produtos já era esperada como forma de tentar conter a inflação enfrentada pelo consumidor americano. As novas isenções marcam uma forte reviravolta para Trump, que há muito insiste que suas tarifas de importação não estão alimentando a inflação. Elas vêm depois de uma série de vitórias dos democratas em eleições estaduais e municipais na Virgínia, Nova Jersey e Nova York, onde a alta do custo de vida foi um tópico importante. Repercussão no Brasil O Brasil pode ser beneficiado com a redução das tarifas. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que ainda está analisando a ordem executiva assinada por Trump. Em nota, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) informou que está avaliando se a medida se aplica "à tarifa base de 10%, à de 40% [adicional] ou a ambas". "O Cecafé está em contato com seus pares americanos, neste momento, para analisar, cuidadosamente, a situação e termos noção do real cenário que se apresenta", diz o comunicado. Já a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) considerou positiva a decisão do governo americano de reduzir as tarifas aplicadas à carne bovina brasileira. "A medida reforça a confiança no diálogo técnico entre os dois países e reconhece a importância da carne do Brasil, marcada pela qualidade, pela regularidade e pela contribuição para a segurança alimentar mundial", informou. Trump descarta mais reduções Após o anúncio do rebaixamento das tarifas, Trump indicou não achar necessários novos cortes em taxas. Ele foi questionado por repórteres sobre possíveis novas reduções, quando dava entrevista a bordo do Air Force One. "Não acho que não será necessário", afirmou. "Acabamos de fazer um pequeno recuo", acrescentou. "Os preços do café estavam um pouco altos. Agora, ficarão mais baixos em um período muito curto." ra (AP, AFP, Agência Brasil)