Trump diz que venderá jatos de combate F-35 para a Arábia Saudita

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 17, que venderá jatos de combate F-35 para a Arábia Saudita, apesar de algumas preocupações dentro da administração de que tal venda poderia levar a China a ter acesso à tecnologia americana por trás do avançado sistema de armas.

O anúncio veio na véspera da aguardada visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman a Washington.