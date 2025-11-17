Treinador da Nigéria acusa RD Congo de usar 'vudu' para vencer repescagem da Copa do Mundo

O técnico da seleção de futebol da Nigéria ficou muito irritado após a derrota (4-3, após empate por 1 a 1 em 120 minutos) das 'Super Águias' no domingo para a República Democrática do Congo e acusou um integrante da equipe congolesa de praticar "vudu" para garantir um lugar na repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026. "Durante os pênaltis, o cara do Congo fez vudu, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, por isso fiquei bravo com ele", explicou à imprensa Eric Chelle ao final da partida vencida pelos congoleses nos pênaltis.

"Ele fazia assim com água ou não sei o quê", disse o treinador enquanto agitava a mão no ar. Após o quarto gol congolês na disputa de pênaltis, o da vitória, Chelle dirigiu-se ao banco adversário, visivelmente furioso contra um membro da comissão técnica congolesa, segundo as imagens transmitidas pela televisão. A derrota acabou com as chances da Nigéria, o país mais populoso da África, de participar da Copa do Mundo do próximo ano na América do Norte. As Super Águias, já ausentes na edição anterior no Catar, estão fora de dois Mundiais consecutivos pela primeira vez desde que a Nigéria estreou em uma Copa do Mundo em 1994. A República Democrática do Congo, que não participa de um Mundial desde 1974, deverá, por sua vez, disputar uma repescagem internacional para garantir sua vaga.