Senador republicano diz que Congresso tem projeto bipartidário de sanções à Rússia e aliados

O senador republicano Lindsey Graham afirmou nesta segunda-feira, 17, que o Congresso dos Estados Unidos está avançando com um projeto de lei de sanções contra a Rússia, que conta com amplo apoio bipartidário e fornecerá ao presidente americano, Donald Trump, mais ferramentas para pôr fim à guerra da Ucrânia.

"A legislação permitirá que Trump imponha sanções e tarifas secundárias - a seu critério - sobre países que continuam comprando petróleo e gás russo a baixo custo, sustentando a máquina de guerra de Vladimir Putin", escreveu Graham na rede X.