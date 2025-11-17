Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia toma três localidades no leste da Ucrânia

Rússia toma três localidades no leste da Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército russo tomou o controle de mais três localidades no leste da Ucrânia, informou nesta segunda-feira (17) o Ministério da Defesa de Moscou, no mais recente avanço de sua ofensiva.

Os últimos avanços russos coincidem com a visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aos seus aliados europeus, onde busca obter apoio militar e econômico.

Moscou indicou que suas tropas tomaram as localidades de Gai, na região de Dnipropetrovsk; Platonivka, na região de Donetsk; e Dvorichanske, na região de Kharkiv.

A AFP não conseguiu verificar as informações com fontes independentes.

A Rússia tem atacado o território ucraniano quase diariamente com drones ou mísseis desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

Com a aproximação do inverno, Moscou intensificou os bombardeios à infraestrutura energética ucraniana.

Por sua vez, a Ucrânia lançou ataques contra depósitos e refinarias de petróleo russos.

bur/yad/sag/pc/dd/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar