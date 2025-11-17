'Queremos continuar sendo número um do mundo', diz técnico da Espanha

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, destacou nesta segunda-feira (17) que sua equipe pretende manter a invencibilidade após quebrar o recorde de 30 jogos da 'Roja', na terça-feira, em Sevilha, contra a Turquia, em seu último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo, para permanecer no topo do ranking mundial e garantir a vaga no torneio. "Queremos continuar sendo número um do mundo. A classificação está praticamente garantida, mas queremos continuar vencendo. Os jogadores nunca se cansam de vencer. Não haverá revolução", declarou o treinador na coletiva de imprensa antes da partida contra os turcos.

A seleção espanhola praticamente garantiu a classificação para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a menos que a Turquia a derrote por uma diferença de pelo menos sete gols. "Encaramos a partida com uma responsabilidade excepcional, pelo prestígio, pelos torcedores, porque queremos continuar vencendo e competindo, para alcançar nossa 31ª partida invicta", acrescentou. "Entramos em campo com uma responsabilidade excepcional, pelo prestígio, pelos torcedores, porque queremos continuar vencendo e competindo, para alcançar nossa 31ª partida invictos", acrescentou. "Mas o mais importante é que esses jogadores nunca se cansam de vencer. E vamos montar um time competitivo. O respeito por nossos rivais nos obriga a escalar nossos melhores jogadores. Cada jogador aqui é importante", acrescentou.

Questionado se é o melhor técnico de seleção do mundo, De la Fuente disse que "é uma honra e um orgulho que a seleção esteja sendo mencionada" e que se deve "evitar rotular indivíduos". O treinador espanhol também comentou sobre o favoritismo da 'Roja', que está a um jogo de igualar o recorde da Itália de partidas oficiais consecutivas sem derrota, e sobre a receita para o sucesso. "Felizmente, estamos entre os favoritos. O segredo é o excelente trabalho realizado no futebol espanhol, nos clubes e na seleção, com uma filosofia reconhecida e um estilo de jogo consolidado que continuamos a aprimorar. É isso que nos permite alcançar algo, além do desenvolvimento dos jogadores, do investimento e do conhecimento que temos deles", afirmou.