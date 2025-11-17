Principal almirante dos EUA diz que está observando de perto a rápida expansão naval da China

"Como eles utilizam esses porta-aviões globalmente é, claro, uma preocupação minha", disse o almirante Daryl Caudle no Japão.

O principal almirante dos EUA chamou a capacidade de construção naval da China de "impressionante" nesta segunda-feira, 17, enquanto Pequim avança com uma rápida expansão da maior marinha do mundo, e disse que a cooperação dos EUA com a Coreia do Sul e Japão é essencial para sua própria capacidade de construção naval.

Em 7 de novembro, a China comissionou seu mais recente porta-aviões, Fujian, e iniciou testes no mar de seu navio de assalto anfíbio mais avançado uma semana depois. A marinha chinesa já tem mais navios do que a Marinha dos EUA, mas possui menos porta-aviões, navios de assalto anfíbio e outras embarcações-chave.

"Observamos isso de perto e vemos o que eles vão fazer lá", pontuou Caudle. Mas acrescentou: "Quando você tem muitos amigos e aliados, nós temos uma força combinada bastante grande", destacando a capacidade do Japão, Coreia do Sul, Austrália e outros parceiros na região. (Fonte: The Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.